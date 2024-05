Mann nach Schüssen in Neu Wulmstorf verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

Bei Schüssen in Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg (Niedersachsen) ist am Mittwoch ein Mann leicht verletzt worden. Nach einer Fahndung sei ein Tatverdächtiger festgenommen worden, teilte die Polizeiinspektion Harburg am Abend mit. Die Tat habe sich in einem Gewerbegebiet ereignet, nach aktuellem Stand der Ermittlungen sei es um Familienstreitigkeiten gegangen, sagte ein Polizeisprecher.

Mehrere Menschen hatten die Schüsse am späten Nachmittag gemeldet, wie es hieß. Zeug:innen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz zu melden. Neu Wulmstorf befindet sich an der Landesgrenze zu Hamburg.

SAT.1 REGIONAL/dpa