Mann mit Hantel erschlagen: Prozessbeginn in Kiel

Vor dem Kieler Landgericht beginnt an diesem Mittwoch der Prozess gegen einen 63 Jahre alten Mann wegen eines mutmaßlichen Mordes. Der Beschuldigte soll laut Staatsanwaltschaft im November 2024 einen Mann gebeten haben, ihm in seiner Wohnung zu helfen. Als dieser in der Wohnung war, hat er demnach mit einer Hantel auf seinen Kopf eingeschlagen.

Das Urteil soll vor dem Landgericht Kiel Ende Mai fallen. (Archivbild) Markus Scholz/dpa

Anschließend soll der Angeklagte den am Boden liegenden Mann angezündet haben. Dieser soll ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten haben und starb noch vor Ort.

Nach dem Auftakt sollen sechs weitere Prozesstermine folgen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll das Urteil voraussichtlich am 26. Mai fallen. Derzeit geht die Kammer davon aus, dass der Beschuldigte schuldunfähig gewesen sei und im Fall einer Verurteilung in der Psychiatrie untergebracht werden müsste.

SAT.1 REGIONAL/dpa