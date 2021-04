Mann mit Down-Syndrom an Lübecker Tankstelle angegriffen und ausgeraubt

Ein 40 Jahre alter Mann mit Down-Syndrom ist an einer Tankstelle in Lübeck angegriffen und beraubt worden. Ein 17- und ein 19 Jahre alten Mann hätten ihr Opfer bedrängt, geschüttelt und ihm die Geldbörse entrissen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die beiden Angreifer wurden nach kurzer Flucht gefasst. Gegen den jüngeren Verdächtigen wurde Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der räuberischen Erpressung erlassen. Gegen ihn sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft weitere Verfahren mit ähnlich gelagerten Tatvorwürfen anhängig. Der andere Mann wurde den Angaben zufolge entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Das Opfer wurde bei dem Vorfall am Dienstag nicht verletzt.

dpa