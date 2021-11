Mann läuft in Diepholz wegen seines Hundes auf Bahngleise

Ein 51-Jähriger ist auf der Bahnstrecke in Diepholz (Niedersachsen) von einem Güterzug erfasst worden, weil er nach ersten Ermittlungen der Polizei seinem entlaufenen Hund über die Gleise gefolgt war. Der Lokführer leitete bei 100 km/h eine Schnellbremsung ein, konnte den Zusammenstoß am Donnerstagnachmittag aber nicht mehr verhindern. Der 51-Jährige wurde dabei aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er kam mit Beinverletzungen in ein Krankenhaus. Der Hund wurde nicht verletzt und wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Mit dpa