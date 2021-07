Mann kippt heißes Fritteusenfett über Frau im Landkreis Gifhorn

Nach einem Streit in einer Asylunterkunft im Landkreis Gifhorn soll ein 41 Jahre alter Mann heißes Fritteusenfett über seine Frau gekippt haben. Die 24-Jährige habe bei dem Angriff Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht und am Oberkörper erlitten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mit.

Die Frau wurde nach der Tat am vergangenen Donnerstag (15. Juli) in Ehra-Lessin zunächst ins Klinikum Gifhorn gebracht und später in die Medizinische Hochschule Hannover verlegt. Lebensgefahr besteht nicht.

Der Ehemann wurde am Tatabend festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig einem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde Untersuchungshaft erlassen und die Ermittlungen dauern. Die fünf Kinder des Paares waren bei der Tat nicht im gemeinsam bewohnten Zimmer. Sie wurden in Pflegefamilien untergebracht.

Mit dpa