Mann in Neumünster getötet – Polizei nimmt 26-Jährigen fest

09. Februar 2026

Kurz nach einer tödlichen Auseinandersetzung in Neumünster hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Eine Anwohnerin hatte wegen des gewalttätigen Streits am frühen Sonntagmorgen die Polizei gerufen. Beamt:innen fanden einen schwer verletzten 46 Jahre alten Mann, der später im Krankenhaus starb, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

26-Jähriger in Gewahrsam

Wenige Stunden nach der Tat wurde ein 26 Jahre alter Mann festgenommen. Der Deutsche kam zunächst in Polizeigewahrsam und soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat dürften nach ersten Erkenntnissen der Ermittler:innen im privaten Bereich liegen. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

SAT.1 REGIONAL/dpa

