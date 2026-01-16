Mann in Langenhagen durch Schuss verletzt – Polizei sucht Zeugen

16. Januar 2026
Nachdem ein 51 Jahre alter Mann in Langenhagen bei Hannover mit einem Schuss am Bein verletzt wurde, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Moritz Frankenberg/dpa

Ein Mann ist in Langenhagen bei Hannover (Niedersachsen) am Donnerstag durch einen Schuss ins Bein schwer verletzt worden. Die Polizei habe Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen, teilte ein Sprecher mit. Lange war nicht klar, ob die Verletzung des 51-Jährigen tatsächlich von einem Schuss herrührte. Am Abend kam von der Polizei die Bestätigung. 

Der Mann musste medizinisch behandelt werden. Zu den Hintergründen der Tat und möglichen Tatverdächtigen laufen Ermittlungen. Die Polizei hofft nun auf Zeug:innen.

Kurz vor Mittag hatte sich der Verletzte telefonisch über den Notruf gemeldet. Die Einsatz- und Rettungskräfte fanden ihn auf der Straße, seine Beinverletzung wurde versorgt. 

Gefährdung der Bevölkerung ausgeschlossen

Mehrere Streifenwagen fahndeten daraufhin nach möglichen Verdächtigen. Eine genauere Beschreibung gab es nicht, auch keine Hinweise zur möglichen Fluchtrichtung oder eventuell genutzten Fahrzeugen.

Zeugen erzählten den Angaben zufolge, kurz vor der Tat Knallgeräusche in der Gegend gehört zu haben. Unklar war zunächst, ob diese mit dem Vorfall in Verbindung stehen. Eine Gefährdung für die Bevölkerung schloss die Polizei aus. Sie war mit starken Kräften im Einsatz.

SAT.1 REGIONAL/dpa

