Mann in Brunsbüttel von Hebebühne erschlagen

Ein 63 Jahre alter Mann ist am Dienstag in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) von einer Hebebühne erschlagen worden. Der Mann habe ersten Erkenntnissen zufolge die Hebebühne in einer Werkstatt auf einem landwirtschaftlichem Betriebsgelände reparieren wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei sei ein Seitenteil umgestürzt und habe den Mann unter sich eingeklemmt.

Er erlitt schwerste Brustkorbverletzungen. Anwohner:innen informierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Mann befreien. Eine sofort eingeleitete Reanimation blieb jedoch erfolglos. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Zuvor hatten Medien berichtet.

