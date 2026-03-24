Mann bei Messerangriff in Hamburger Flüchtlingsunterkunft verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher. Sanitäter:innen brachten den Mann mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus. Der Mann sei während der gesamten Fahrt ansprechbar gewesen, hieß es.

Beamt:innen nahmen einen Verdächtigen fest. Gegen ihn werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Worum es in dem Streit ging, war zunächst unklar.

SAT.1 REGIONAL/dpa