Mann aus Psychiatrie in Osnabrück geflohen – Polizei sucht 35-Jährigen

Die Polizei sucht nach dem 35-jährigen Alhindi B., der am Dienstagvormittag (23. September) aus einem psychiatrischen Krankenhaus in Osnabrück (Niedersachsen) entwichen ist. Der Mann war dort aufgrund eines Unterbringungsbeschlusses untergebracht, wie die Polizei mitteilte.

Bild: Polizeiinspektion Stade

Wegen einer Erkrankung sei nicht auszuschließen, dass von ihm eine Gefahr ausgehe. Die Polizei rät daher dringend, den Mann im Antreffungsfall nicht anzusprechen, sondern Abstand zu halten und sofort den Notruf 110 zu wählen.

Personenbeschreibung

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

etwa 170 Zentimeter groß

schlanke Statur

lockiges, kurzes schwarzes Haar

Drei-Tage-Bart mit deutlichem Schnurrbart

Brillenträger

trägt dunkle Kleidung und wirkt gepflegt

Hinweistelefon

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Stade unter der Telefonnummer 04141/1020 entgegen.

SAT.1 REGIONAL/Polizeiinspektion Stade