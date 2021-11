Männergesundheits-Aktion: Hamburg Towers Co-Trainer erhält Bartrasur von OP-Roboter

Benka Barloschky, Co-Trainer der Hamburg Towers, lässt sich von einem roboterassistierten Operationssystem den Bart rasieren. Foto: Immanuel Albertinen Diakonie

Um auf das Thema Männergesundheit aufmerksam zu machen, ruft die „Movember Foundation“ im November zu Aktionen und Spenden zugunsten der Erforschung und Prävention auf. Insbesondere die Risiken durch Hoden- und Prostatakrebs sowie psychische Erkrankungen stehen im Fokus.

Der Name „Movember“ setzt sich aus November und „Moustache“ (Französisch für Schnurrbart) zusammen. Der Schnurrbart ist Erkennungszeichen der Bewegung, mit dem auf das Anliegen der Männergesundheit aufmerksam gemacht wird.

Hamburg Towers Co-Trainer Barloschky erhält Bartrasur mit „Da Vinci“ Roboter

Benka Barloschky, Co-Trainer des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers, unterstützt die Aktion. An der Urologischen Klinik des Albertinen Krankenhauses hat er sich am Mittwoch mithilfe des Assistenzroboters „Da Vinci“ seinen Bart rasieren lassen. Normalerweise wird das Roboter-Operationssystem bei komplexen Prostata-, aber auch Nierenkrebs- und Harnblasenkrebsoperationen eingesetzt. Mit der Aktion möchte Barloschky eine Botschaft an alle Männer senden: Geht zu Vorsorgeuntersuchungen.

Benka Barloschky, Co-Trainer der Hamburg Towers, lässt sich von einem roboterassistierten Operationssystem den Bart rasieren. Foto: Immanuel Albertinen Diakonie

Sind Männer wirklich „Vorsorge-Muffel?“

Knapp die Hälfte (45,4 Prozent) der Männer in Deutschland macht laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung regelmäßig einen Gesundheits-Check-up zur Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenerkrankungen und Diabetes mellitus. Allerdings: Bei den Frauen sind es mit 48,5 Prozent auch nur die Hälfte.

Dafür nehmen laut BzgA 76,2 Prozent der Frauen regelmäßig Krebsfrüherkennungsuntersuchungen in Anspruch. Unter den Männern tun dies mit 40 Prozent deutlich weniger.