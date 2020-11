Männer verstoßen in Hamburg gegen Corona-Regeln und attackieren Polizisten mit Böllern

Bei einem Einsatz wegen der Missachtung von Corona-Regeln sind Polizisten in einem Park in Hamburg-Blankenese aus einer Gruppe von jungen Leuten heraus attackiert worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die Beamten einer zunächst rund 25-köpfigen Gruppe am frühen Samstagmorgen im Baurs Park aufgrund der Corona-Eindämmungsverordnung Platzverweise erteilt, denen jedoch nicht alle Anwesenden nachkommen wollten. Als die Polizist:innen die Platzverweise durchsetzen wollten, seien sie bedrängt und mit zum Teil illegaler Pyrotechnik beworfen worden.

Verfahren wegen Landfriedensbruchs

Daraufhin seien die Polizeibeamt:innen mit Pfefferspray gegen die offensichtlich alkoholisierten und aggressiven Männer vorgegangen. Sechs von ihnen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren seien in Gewahrsam genommen worden. Bei den Verdächtigen habe man Falschgeld und einen in Deutschland nicht erlaubten Böller gefunden. Gegen die jungen Männer, die noch im Laufe der Nacht wieder auf freien Fuß gesetzt worden seien, wurde ein Verfahren wegen Landfriedensbruchs eingeleitet.