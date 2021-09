Männer drehen Musikvideo mit echt aussehenden Gewehren – Polizeieinsatz in Bremen

Vier Männer haben in Bremen beim Dreh eines Musikvideos mit echt aussehenden Waffen am Samstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Zeuginnen bzw. Zeugen riefen den Notruf, weil die Männer an einem Auto mit Gewehren hantierten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Männer empfanden Polizeieinsatz als „Lachnummer“

Die Männer im Alter von 18, 19 und 30 Jahren erklärten demnach, dass sie ein Musikvideo gedreht hätten und den Einsatz als „Lachnummer“ empfänden, teilte die Polizei mit. Sie wurden wegen Ordnungswidrigkeiten angezeigt und müssen die Kosten für den Einsatz zahlen.

Tragen von Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit verboten

Die Polizei wies auf die Gefahr von derartigen Scheinwaffen hin. Das Tragen von Anscheinswaffen sei laut Waffengesetz in der Öffentlichkeit verboten. Damit sind Waffen gemeint, die täuschend echt aussehen, es aber nicht sind. Für die meisten Menschen sind solche Waffen nicht von echten zu unterscheiden.

Mit dpa