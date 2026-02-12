Lufthansa-Streik trifft Hamburg: Zahlreiche Flüge gestrichen – das müssen Reisende beachten

12. Februar 2026
Eine Lufthansa-Maschine kommt am Morgen am Flughafen Hamburg an. Foto: dpa

Wegen eines Streikaufrufs bei der Lufthansa kann es am Hamburger Flughafen am heutigen Donnerstag zu Ausfällen kommen. Das teilte der Airport vorab mit. Von der Lufthansa hieß es allgemein, sie erwarte umfangreiche Flugstreichungen. Die wichtigsten Fragen und Antworten: 

Wer streikt und warum?

Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat einen Warnstreik angekündigt und die Pilotenvereinigung Cockpit einen Streik. Ufo will mit der befristeten Arbeitsniederlegung Verhandlungen zu Tarifverträgen erzwingen. Die Piloten streiken für höhere Arbeitgeberbeiträge zu Betriebs- und Übergangsrenten. 

Welche Airlines des Konzerns fliegen?

Grundsätzlich sollen die Starts der Gesellschaften Lufthansa und Lufthansa Cityline von deutschen Flughäfen bestreikt werden. Die Aktion richtet sich aber nicht gegen alle Airlines des Lufthansa-Konzerns: Die Flüge der ausländischen Gesellschaften Swiss, Austrian, Ita und Brussels Airlines sind ebenso nicht betroffen wie die der deutschen Töchter Eurowings und Discover.

Um wie viele Flüge geht es?

Zwischen Hamburg und den Drehkreuzen Frankfurt und München waren laut der Betreibergesellschaft des Hamburger Flughafens ursprünglich 24 und 20 Ankünfte und Abflüge geplant. Zu anderen Verbindungen machte der Airport keine Angaben. 

Wie sollen sich Fluggäste verhalten? 

Die Lufthansa teilte mit, sie buche die Kunden, wenn möglich, selbst um. Das Unternehmen werde die Passagiere unter anderem über E-Mail informieren. Das Unternehmen bittet die Fluggäste, ihre hinterlegten Kontaktinformationen zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Innerdeutsch reisende Gäste können die Deutsche Bahn nutzen.

Wie geht es am Freitag weiter?

Die Lufthansa geht nach eigenen Angaben davon aus, von Freitag an wieder einen weitgehend normalen Flugplan anbieten zu können.

SAT.1 REGIONAL/dpa

