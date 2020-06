Lufthansa ringt um Krisenpaket: Mitarbeiter protestieren am Hamburger Flughafen

Die Sorge bei der Lufthansa wächst: Für die Staatshilfen fehlt noch die Zusage der Aktionäre. Am Donnerstag könnte bei der Hauptversammlung gegen das gigantische Rettungspaket gestimmt werden. Deshalb sind Lufthansa-Beschäftigte am Mittwoch an vier Standorten unter dem Motto „Ja zum Rettungspaket“ auf die Strasse gegangen. Auch in Hamburg wurde demonstriert. Die Airline beschäftigt in den Hansestadt rund 10.000 Mitarbeiter.