Lügen über Mafia und Mikrochips: Mann quälte Familie jahrelang

15. Januar 2026

Mit einem Lügengeflecht über Drogenmafia, Zeugenschutz und implantierte Mikrochips soll ein Mann seine Familie jahrelang isoliert und gequält haben. Der 45-Jährige steht deshalb ab heute (9.15 Uhr) vor dem Landgericht Bremen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen vor. 

Nach Angaben des Gerichts lebte die Familie in Bremen und Bremerhaven. Der Mann soll seine Partnerin und deren Töchter von 2013 bis 2019 vollständig kontrolliert haben. Er soll ihnen eingeredet haben, die Drogenmafia sei hinter ihnen her und sie seien im Zeugenschutzprogramm. Außerdem soll er sich als Arzt sowie als Mitarbeiter des Bundeskriminalamts ausgegeben haben, das ihnen zur Überwachung Mikrochips implantiert habe. 

Die Töchter soll er immer wieder für längere Zeit in ihrem Zimmer eingesperrt haben, für die Notdurft stand ein Eimer bereit. Das Einsperren soll er mit ansteckenden Krankheiten begründet haben. Seiner Partnerin soll er mit gefälschten Dokumenten eingeredet haben, schwer krank zu sein. Bis Anfang März sind sieben Verhandlungstermine angesetzt.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video00:51 Sek.

Kein Geständnis im Korruptionsprozess gegen Staatsanwalt aus Hannover

14.01.2026 17:14 Uhr

Entgegen anderslautenden Medienberichten wird es im Korruptionsprozess gegen einen Staatsanwalt aus Hannover (Niedersachsen) am Donnerstag kein Geständnis eines mitangeklagten Boxtrainers geben. Das bestätigte die Anwaltskanzlei des Beschuldigten...

Video00:40 Sek.

Gewaltvorwürfe: „Maschsee-Mörder“ in Düsseldorf festgenommen

14.01.2026 16:37 Uhr

Der sogenannte Maschseemörder wurde erneut festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt gegen Alexander K. wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung. Er soll seine Lebensgefährtin nach...

Video02:30 Min.

Urteil gefallen: Axt-Mann in Hannover zu 12 Jahren Haft verurteilt

13.01.2026 17:24 Uhr

Drei schwere Vergewaltigungen, Brandstiftung mit schwerer versuchter Brandstiftung, Diebstahl und Abhalten von Einsatzkräften – für diese ganze Liste an Straftaten hat das Landgericht Hannover Neil K., der...

Video01:17 Min.

Drogenbande mit Informationen versorgt? Staatsanwalt aus Hannover legt Teilgeständnis ab

13.01.2026 17:08 Uhr

Ein Staatsanwalt aus Hannover (Niedersachsen) soll jahrelang gegen Bezahlung interne Informationen an eine Drogenbande weitergegeben haben. Bislang bestritt Yashar G. dies, am heutigen Dienstag legte er vor...

Aktualisiert
Video01:49 Min.

Block-Prozess: Gesuchte mutmaßliche Entführerin „Olga“ hat in Hamburg ausgesagt

13.01.2026 11:55 Uhr

Die mutmaßliche Entführerin „Olga“, nach der im Fall Block lange gefahndet wurde, hat vor der Staatsanwaltschaft ausgesagt. Das teilte die Vorsitzende Richterin im Prozess um die Entführung...

Helfer nach versuchter Rettung auf zugefrorenem Steinhuder Meer ums Leben gekommen

13.01.2026 09:20 Uhr

Auf dem zugefrorenen Steinhuder Meer ist einem Bericht zufolge ein Mann ums Leben gekommen, der einen verunglückten Eissegler retten wollte. Wie die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» schreibt, war...

Zur Startseite