Lübeck denkt über erweiterte Maskenpflicht für Innenstadt und bestimmte Straßen nach

Weil in der Hansestadt Lübeck in der Fußgängerzone und an beliebten Orten immer häufiger die coronabedingten Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden, erwägt die Stadt die Erweiterung der Maskenpflicht. „Die Hansestadt Lübeck behält sich (…) vor, eine Maskenpflicht für bestimmte Straßen und Plätze der Stadt einzuführen, wenn die Einhaltung des Mindestabstands nicht mehr gewährleistet ist“, teilte die Stadt am Wochenende auf ihrer Internetseite mit. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) sei wegen mangelnden Einhaltung des Mindestabstandgebots besorgt. Das betreffe vor allem den Drehbrückenplatz, tagsüber die Fußgängerzone, den Klingenberg, die Vorderreihe und abends die Clemensstraße.

„Trotz erfreulich niedriger Infektionszahlen ist das kein Grund, leichtsinnig zu werden. Das Coronavirus ist nicht besiegt, und wir wollen alle keinen neuen Lockdown. Dafür trägt jeder Einzelne die Verantwortung“, so Lindenau laut Mitteilung.

Eine erste Konsequenz zieht die Stadt bereits: So sollen nach diesem Wochenende Verstöße gegen die Corona-Regeln nicht mehr nur mit Verwarnungen geahndet werden. „Wenn sich nicht an die Auflagen gehalten wird, werden in der kommenden Woche weitere Maßnahmen mit Bußgeldern folgen.“

dpa