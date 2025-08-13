Lorenz-Platz? Neue Freizeitfläche in Oldenburg könnte Denkmal werden

13. August 2025

Bei der Namenssuche für eine neue Freizeitfläche in Oldenburg wirbt die Initiative „Gerechtigkeit für Lorenz“ dafür, dem durch Polizeischüsse getöteten jungen Mann ein Denkmal zu setzen. „Helft uns und stimmt für Lorenz-Platz“ heißt es in einem Beitrag auf der Plattform Instagram. Ein Sprecher der Gruppe bestätigte den Aufruf auf Anfrage. 

Es handelt sich um das frühere Grundstück des Finanzamtes. Nach Angaben der Stadt ist auf 5.700 Quadratmeter Fläche in wenigen Monaten ein lebendiger, naturnaher Treffpunkt für alle Generationen geworden. Die offizielle Eröffnung ist für diesen Freitag, 15. August, geplant. Das Team Social Media und Partizipation der Stadt ruft dazu auf, Vorschläge für die Benennung des Areals zu machen. Eine Jury soll anschließend die fünf schönsten Namen auswählen, die online zu Abstimmung gestellt werden. 

Eine Engelsfigur mit der Aufschrift „Wir werden dich nie vergessen“ liegt in der Achternstraße in Oldenburg, wo der 21-Jährige Lorenz A. von der Polizei erschossen wurde. (Archivbild) Izabela Mittwollen/dpa

Ein Polizist hatte den Deutschen in der Nacht zu Ostersonntag in der Oldenburger Fußgängerzone erschossen. Nach den bisherigen Ermittlungen steht fest, dass der Beamte fünfmal in Richtung des jungen Mannes schoss und ihn mindestens dreimal von hinten in Oberkörper, Hüfte und Kopf traf. Zudem wurde der Schwarze möglicherweise durch einen Streifschuss am Oberschenkel verletzt. Lorenz starb im Krankenhaus. Ob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den beschuldigten Polizisten erheben wird, ist noch unklar.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

Weitere Beiträge zum Thema

  1. Aufnahmen im Fall Lorenz A. ausgewertet: Polizei-Warnschuss blieb wohl ausZum Artikel
  2. Gedenken an Lorenz A. in Oldenburg – zuvor mehrere Fahrzeugbrände in der StadtZum Artikel
  3. Tödliche Schüsse auf Lorenz A.: Polizeipräsident informiert im Innenausschuss über ErmittlungsstandZum Artikel

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:37 Min.

Jedes zweite Kind in Bremen spricht nach Kita-Zeit nicht ausreichend Deutsch

12.08.2025 18:12 Uhr

Gut jedes zweite Kind in Bremen kann laut Landesverband der Evangelischen Kirche nach der Zeit in der Kita nicht gut genug Deutsch sprechen. Die Ursachen dafür sind...

Video04:10 Min.

Hamburger Tafel: Immer weniger Lebensmittelspenden von Supermärkten

12.08.2025 17:58 Uhr

Die Hamburger Tafel hat immer größere Schwierigkeiten: Aus Supermärkten kommen weniger Lebensmittelspenden, es fehlen Ehrenamtler:innen und gleichzeitig wächst die Anzahl der Hilfsbedürftigen, die auf die Tafel angewiesen...

Video02:30 Min.

Sail 2025 in Bremerhaven: Letzte Vorbereitungen vor Start am Mittwoch

12.08.2025 17:14 Uhr

Alle fünf Jahre trifft sich die internationale Segelgemeinschaft in Bremerhaven (Bremen) zur Sail. 2020 musste das Event coronabedingt ausfallen. Ab Mittwoch ist es aber wieder soweit. Fünf...

Video02:51 Min.

Bundesbildungsministerin Karin Prien besucht Inklusionskita in Hannover

12.08.2025 17:11 Uhr

Bundesbildungsministerin Karin Prien war am Dienstag in Niedersachsen zu Besuch. In Hannover hat die CDU-Politikerin mit Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) über Kitas, Ganztagsschulen und Medienkompetenz gesprochen. Außerdem...

Video02:27 Min.

Gegen Einsamkeit: Ex-Bundespräsident Christian Wulff fährt Senioren mit Rikscha durch Celle

12.08.2025 17:08 Uhr

Der ehemalige deutsche Bundespräsident Christian Wulff chauffierte am Dienstag höchstpersönlich Senior:innen mit der Rikscha durch Celle (Niedersachsen). Wulff unterstützte mit der Aktion ein Angebot des Malteser Hilfsdienstes,...

Video02:33 Min.

Seegraswiesen in der Ostsee: Alleskönner im Kampf gegen den Klimawandel

12.08.2025 17:03 Uhr

Seegras filtert Krankheitserreger, speichert so viel Co2 wie ein Moor und dient vielen Fischen als Lebensraum. In der Ostsee gehen die heimischen Seegraswiesen jedoch seit 30 Jahren...

Zur Startseite