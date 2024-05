Löscharbeiten nach Brand in Industriehalle in Thedinghausen abgeschlossen

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nach einem Brand in einer Industriehalle in Thedinghausen im Kreis Verden (Niedersachsen) am Dienstagabend sind die Löscharbeiten am Mittwochmorgen abgeschlossen worden. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr seien noch mit letzten Aufräumarbeiten und Absperrungen beschäftigt, eine Warnung wegen Rauchentwicklung bestehe für die Anwohner:innen und die Umgebung aber nicht mehr, teilte ein Pressesprecher der Polizei am Morgen mit.

Die Qualmwolke und Flammen waren am Dienstagabend aus kilometerweiter Entfernung zu sehen. Die Ursache für den Großbrand ist weiterhin unklar.

SAT.1 REGIONAL/dpa