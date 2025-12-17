Lkw-Unfall legt A1 bei Stuhr Richtung Hamburg lahm

17. Dezember 2025

Ein schwerer Unfall hat seit Mittwochmorgen auf der Autobahn 1 bei Stuhr (Landkreis Diepholz,Niedersachsen) erhebliche Auswirkungen auf den Berufsverkehr. Die A1 ist in Richtung Hamburg zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum seit dem frühen Morgen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Autofahrende müssen mit längeren Staus und Verzögerungen rechnen.

Nach Angaben der Polizei war gegen 6:35 Uhr ein Mann mit seinem Lastwagen auf einen am Stauende stehenden Lkw aufgefahren. Der Mann sei verletzt worden. Zur Schwere der Verletzung gab es zunächst keine weiteren Angaben.

Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren

Für Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Hamburg demnach vollständig gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist nach Angaben der Polizei schwierig abzuschätzen. Das hänge unter anderem davon ab, ob die Fahrbahn gereinigt werden müsse.

„Vorsichtig geschätzt“ könne die Vollsperrung jedoch bis in den Mittag hinein anhalten, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Autofahrende sollten den Bereich weiträumig umfahren.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video02:07 Min.

Block-Prozess: Mutmaßlicher Entführer wird mit Nachrichten in Chatgruppe „Bring Kids Home“ konfrontiert

16.12.2025 17:29 Uhr

Auch an Tag 26 im Block-Prozess am Hamburger Landgericht hat wieder der mutmaßliche Kopf der Entführer, David Barkay, ausgesagt. Er und zwei seiner Mitarbeiter sollen sich in...

Aktualisiert
Video00:41 Sek.

Autozug entgleist – Bahnverkehr nach Sylt eingeschränkt

16.12.2025 10:10 Uhr

Wegen entgleister Waggons sind am Dienstag mehrere Autozüge auf der Strecke zwischen Niebüll und Sylt(Schleswig-Holstein) ausgefallen. Ein Drehgestell des blauen Autozuges ist am frühen Morgen bei einer...

Video01:59 Min.

Großfeuer in Jork: 140 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen in historischem Ortskern

15.12.2025 14:25 Uhr

Im historischen Ortskern von Jork im Alten Land (Niedersachsen) hat am Wochenende ein Fachwerkhaus gebrannt. Bei dem Großeinsatz der Feuerwehr versuchten knapp 150 Feuerwehrleute das Haus zu...

Verletzte – darunter Kinder – bei Brand in Wohnhaus in Landesbergen 

15.12.2025 09:08 Uhr

Bei einem Brand in einem Haus im Landkreis Nienburg (Niedersachsen) sind sechs Bewohner:innen verletzt worden – darunter auch drei Kinder. Das Feuer habe sich beim Eintreffen der...

Chanukka im Norden nach Terroranschlag in Sydney von Sorge und Trauer begleitet

15.12.2025 09:04 Uhr

Die jüdische Gemeinschaft hat die erste Kerze des Chanukka-Leuchters in Hannover (Niedersachsen) angezündet. Der sechs Meter hohe Leuchter erstrahlt in der Mitte des Opernplatzes. Nach Angaben der...

Weihnachtsmarkt in Duderstadt geräumt – Zeugen sichten Mann mit Langwaffe

15.12.2025 08:51 Uhr

Nach der Räumung eines Weihnachtsmarkts im Landkreis Göttingen (Niedersachsen) sucht die Polizei weiter nach einem möglicherweise bewaffneten Jugendlichen. „Die Ermittlungen laufen“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Mehrere...

Zur Startseite