Lkw kommt auf A1 von Fahrbahn ab und prallt gegen Lärmschutzwand

27. Januar 2026

Ein Lkw ist auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Brinkum und dem Dreieck Stuhr (Niedersachsen) gegen die Lärmschutzwand geprallt. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Ahlhorn auf Nachfrage sagte.

Ein Lkw ist auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Brinkum und dem Dreieck Stuhr gegen die Lärmschutzwand geprallt. Kai Moorschlatt/dpa

Zuvor war das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Auf Bildern war zu sehen, wie die Ladung des Aufliegers quer auf der Fahrbahn verteilt lag. Der rechte Fahrstreifen der A1 war am Montagabend in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt.

SAT.1 REGIONAL/dpa

