Lkw durchbricht Leitplanke bei Lehre – A2 ganze Nacht gesperrt

Ein Zusammenstoß von vier Fahrzeugen hat auf der Autobahn 2 bei Lehre (Landkreis Helmstedt, Niedersachsen) zu einer Vollsperrung geführt, die die ganze Nacht den Verkehr in beide Richtungen aufhielt. Vier Insassen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge prallten zuerst aus noch ungeklärter Ursache zwei Lastwagen in Richtung Berlin gegeneinander. Einer von ihnen durchbrach daraufhin die Mittelleitplanke und erfasste auf der Gegenfahrbahn in Richtung Hannover zwei Autos. Vier Männer kamen daraufhin am Donnerstagabend in ein Krankenhaus. Wie sie sich verletzten und ob es sich jeweils um die Fahrer der betroffenen Fahrzeuge handelte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Zwischen dem Kreuz Wolfsburg und der Anschlussstelle Braunschweig Ost blieb die Autobahn bis Freitagmorgen etwa zehn Stunden lang komplett gesperrt.

SAT.1 REGIONAL/dpa