LIVESTREAM am Nachmittag: Waldbrandschutz in Niedersachsen

Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder YouTube verfolgen.

Wegen der anhaltenden Trockenheit halten vielerorts Waldbrände die Feuerwehr in Atem. Zusätzlich erschwert kräftiger Wind die Löscharbeiten. Bereits zweimal in dieser Woche hat die Feuerwehr in Braunlage größere Waldbrände im Oberharz verhindert. Auch bei Lingen hat es diese Woche in einem Kiefernwald gebrannt.

Niedersachsens Innenministerium legt am heutigen Freitag einen Aktionsplan vor, um Wald- und Vegetationsbrände frühzeitig erkennen und bekämpfen zu können. SAT.1 REGIONAL streamt die Pressekonferenz live.