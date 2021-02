IM LIVESTREAM: Daniel Günther zur akuten Corona-Situation in Flensburg

Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder YouTube verfolgen.

Flensburg ist der Corona-Hotspot im Norden: Während Schleswig-Holstein am Mittwoch insgesamt eine Inzidenz-Wert von 55,9 meldet, liegt Flensburg bei 181,9. Mehr als die Hälfte der Neuinfektionen geht inzwischen auf das Konto der hochansteckenden Virusmutation aus England. In einer Pressekonferenz werden Ministerpräsident Daniel Günther und Gesundheitsminister Heiner Garg die Situation in Flensburg einordnen. 17:30 SAT.1 REGIONAL überträgt die Pressekonferenz ab 17:15 Uhr live an dieser Stelle.