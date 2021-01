LIVESTREAM: Hamburger Senat über neue Corona-Regeln

Aufgrund weiter hoher Infektionszahlen in der Corona-Pandemie wird der Lockdown in Deutschland bis Ende Januar verlängert. Zudem werden die Maßnahmen noch einmal verschärft. Am Mittwoch kommt der Hamburger Senat zusammen, um über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Hamburg zu beraten. Über das Ergebnis berichten Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher und weitere Senatsmitglieder:innen in einer Sonder-Landespressekonferenz. SAT.1 REGIONAL überträgt die Konferenz live an dieser Stelle.

Den Livestream können Sie auch bei Facebook oder Youtube verfolgen.

Bei einer Online-Konferenz hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder am Dienstag auf eine Verlängerung der ursprünglich bis 10. Januar vereinbarten Lockdown- Regeln bis zum Monatsende verständigt. Zu Beginn betonte Tschentscher, dass sich „die Auswirkungen des Feiertagsverhaltens“ erst mit einigem Verzug in den Infektionszahlen widerspiegeln werden – zudem wies er auf die erhöhte Ansteckungsgefahr durch Virusmutationen hin. Deswegen seien die neuen Maßnahmen für das weitere Vorgehen besonders wichtig.

Kontakte weitestgehend vermeiden

Gleichzeitig beschlossen Bund und Länder noch strengere Kontaktbeschränkungen: Private Zusammenkünfte sollen künftig nur noch alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes erlaubt sein. Bislang galt eine Beschränkung auf fünf Personen aus zwei Haushalten. „Der Wunsch ist es, so gut es geht alle Kontakte zu vermeiden,“ betont Tschentscher. Auch er wisse, dass die Politik den Bürger:innen hier sehr viel abverlange. „Diese Kontaktregeln gelten wirklich nur für eine Person.“

In Pflegeheimen sollen weiterhin Schnelltests durchgeführt werden. Hier soll zusätzliches Personal eingesetzt werden. Betriebskantinen und Restaurants werden geschlossen, wo immer die Arbeitsabläufe es zulassen. Zulässig bleibt die Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Getränken. Ein Verzehr vor Ort ist untersagt.

Arbeitgeber:innen werden dringend gebeten, großzügige Home Office-Möglichkeiten zu schaffen, um bundesweit den Grundsatz „Wir bleiben zuhause“ umsetzen zu können. Tschentscher appelliert an die Unternehmen, dass Home Office zu gewährleisten. „Das ist es, was wir jetzt brauchen.“ Auch die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel sei damit verbunden und könne somit eingegrenzt werden.

Bewegungsradius in Corona-Hotspots

Auch bei Corona-Hotspots soll es nun ein anderes Vorgehen geben. Auf Menschen in Landkreisen mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen kommt eine drastische Beschränkung ihrer Bewegungsfreiheit zu. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner:innen sollen die Länder lokale Maßnahmen ergreifen, um den Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort zu begrenzen. „Ich hoffe, dass wir diese Regeln in Hamburg nicht konkretisieren müssen“, erklärt der Erste Bürgermeister. Die neue Verordnung soll voraussichtlich am Freitag in Kraft treten.

Schulen und Kitas bleiben noch geschlossen

„Auch heute haben wir über 500 Neuinfektionen zu vermelden,“ betont Sozialsenatorin Melanie Leonhard. Darum müssten weiterhin die Bereiche eingeschränkt werden. Schulen und Kindertagesstätten sollen möglichst bis mindestens Ende Januar weitgehend geschlossen bleiben oder nur eingeschränkten Betrieb anbieten. Die Ausnahmen für Abschlussklassen bleiben aber bestehen. Das konkrete Vorgehen an Schulen und Kitas regeln die Länder wie immer selbst, von daher wird es unterschiedliche Vorgehen geben.

Die bisherige Regelung wird bis Ende Januar verlängert. Die Schüler:innen sollen weiterhin einen Distanzunterricht umsetzen. Wenn die Eltern aus beruflichen Gründen nicht in der Lage sollten die Kinder Zuhause zu betreuen, können sie weiterhin in die Schule gehen. „Die Möglichkeiten des digitalen Lernens sollen immer weiter verbessert werden,“ unterstreicht Schulsenator Ties Rabe. Die Abschlussprüfungen für alle Schulformen werden wegen des massiven Unterrichtsausfalls „angepasst“, kündigte er weiter an.

Erhöhtes Kinderkrankengeld

Im Bereich der Kitas werde den Trägern ermöglicht, die Betreuung zu den Tagesrandzeiten einzuschränken – im Gegenzug werde den betroffenen Eltern ein Teil der Gebühren erlassen. Zu den Kernzeiten sei aber eine Betreuung gewährleistet.

Angesichts der Pandemie kann der bestehende Anspruch in manchen Fällen nicht ausreichen. Deshalb wird der Bund gesetzlich regeln, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erforderlich wird, weil die Schule oder der Kindergarten bzw. die Klasse oder Gruppe pandemiebedingt geschlossen ist oder die Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt bzw. der Zugang zum Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt wurde.

Einreise in Risikogebiete

Für Einreisen aus Risikogebieten nach Deutschland soll zukünftig grundsätzlich neben der bestehenden zehntägigen Quarantänepflicht, die vorzeitig beendet werden kann, sobald ein negatives Testergebnis eines frühestens am fünften Tag der Quarantäne erhobenen Coronatests vorliegt, zusätzlich eine Testpflicht bei Einreise eingeführt werden (Zwei-Test-Strategie). Der Testpflicht bei Einreise kann durch eine Testung binnen 48 Stunden vor Anreise oder durch eine Testung unmittelbar nach Einreise nachgekommen werden. Die Musterquarantäneverordnung wird entsprechend angepasst und von den Ländern in ihren entsprechenden Verordnungen zum 11. Januar 2021 umgesetzt.

Der Bund wird über die seit August 2020 bestehende Testpflicht hinaus auf der Grundlage des 3. Bevölkerungsschutzgesetzes gesonderte Regeln insbesondere zur Testpflicht vor Einreise für besondere Risikogebiete erlassen, von denen aufgrund der Verbreitung von Mutationen des Virus oder besonders hoher Inzidenzen ein besonderes Eintragsrisiko besteht. Bund und Länder weisen noch einmal eindrücklich darauf hin, dass Reisen in Risikogebiete ohne triftigen Grund unbedingt zu vermeiden sind und dass neben der Test- und Quarantänepflicht eine Verpflichtung zur digitalen Einreiseanmeldung bei Einreisen aus Risikogebieten besteht.

Bislang keine Mutationen in Hamburg nachweisbar

Das Robert-Koch-Institut prüft sorgfältig die Berichte über neue Mutationen mit veränderten Eigenschaften des Virus, etwa in Hinblick auf eine erhöhte Ansteckungsgefahr oder Schwere des Verlaufs in verschiedenen Altersgruppen. Gemeinsames Ziel von Bund und Ländern ist es, den Eintrag von Mutationen mit möglichen pandemieverschärfenden Eigenschaften aus dem Ausland möglichst stark einzudämmen. In Hamburg sei diese Mutation bislang nicht aufgefunden worden, bestätigt Melanie Leonhard.

Neue Beratungen Ende Januar

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschef:innen der Länder werden im Lichte der weiteren Infektionsentwicklung am 25. Januar 2021 erneut beraten und über die Maßnahmen ab 1. Februar 2021 beschließen.