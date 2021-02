Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder YouTube verfolgen.

Die Zahl der Corona-Fälle mit Virusmutanten steigt auch in Hamburg. Das Infektionsgeschehen befinde sich in einer Seitwärtsbewegung und Lockerungen seien daher vorerst nicht zu erwarten. Auch Stufenpläne brächten laut Gesundheitssenatorin wenig, wenn sie aufgrund aktueller Entwicklungen in der Pandemie zurückgenommen werden müssten. Über die aktuelle Corona-Lage in Hamburg informieren am heutigen Freitag der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher, Prof. Dr. Marylyn Addo, Leiterin der Sektion Infektiologie am UKE sowie Dr. Dirk Heinrich, ärztlicher Leiter im Impfzentrum Hamburg. SAT.1 REGIONAL überträgt diese Pressekonferenz live für Sie ab 15 Uhr an dieser Stelle sowie auf Facebook oder YouTube.

Verschärfte Maskenpflicht ab morgen (27. Februar)

Ab Samstag (27. Februar) müssen in Hamburg nun an öffentlichen Orten immer dann medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden, wenn der 1,50-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann, etwa an Alster und Elbe und in den Parks. Der Senat reagiert damit auf große Menschenansammlungen, wie sie am vergangenen Wochenende bei gutem Wetter zu sehen waren. Künftig sollen Erwachsene auch auf Spielplätzen Maske tragen müssen. Die Polizei kündigte Kontrollen an. „Vor allem diese definierten Bereiche werden wir am Wochenende im Fokus behalten, sind aber auch im gesamten Stadtgebiet unterwegs“, sagte eine Sprecherin.

Kitas und Schulen sollen nach Frühjahrsferien wieder öffnen

„Wenn sich die Infektionslage nicht erheblich verändert, könnten nach den Ferien die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 und der Abschlussklassen der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in halbierten Klassen im Wechselunterricht tageweise in der Schule lernen“, so Schulsenator Ties Rabe. „Die Präsenzpflicht bleibt aufgehoben, niemand wird gezwungen, in die Schule zu gehen.“ Alle Schulbeschäftigten sollen zweimal pro Woche kostenlos getestet werden. Wenn genügend Tests zur Verfügung stehen, sollen auch Schüler:innen wöchentlich getestet werden. Kitas könnten sogar schon eine Woche früher aus dem Notbetrieb gehen. Ob es dort aber am 8. oder am 15. März losgeht, soll am kommenden Montag feststehen.

Verbot des „Sitzenbleibens“ aufgehoben

Wegen der langen durch die Corona-Pandemie verursachten Fehlzeiten an den Schulen können Schüler:innen die Jahrgangsstufe nun freiwillig wiederholen. Die Schulbehörde habe das in der Hansestadt seit Jahren geltende sogenannte Verbot des Sitzenbleibens für dieses Schuljahr aufgehoben. „Nach den langen Schulschließungen wird es nicht immer gelingen, dass Schülerinnen und Schüler wieder Anschluss an ihre Lerngruppe finden“, so Ties Rabe. Daher sollen freiwillige Klassenwiederholungen im kommenden Schuljahr großzügig zugelassen werden, wenn sie pädagogisch sinnvoll und erforderlich seien.

Weitere Regeln für Schulöffnungen nach Märzferien

Alle Schulbeschäftigten und alle Schüler:innen ab 14 Jahre tragen in der Schule medizinische Masken, alle jüngeren Schüler:innen Mund-Nasen-Bedeckungen. Die Masken dürfen lediglich auf dem Schulhof sowie beim Essen abgesetzt werden, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Unter dieser Voraussetzung dürfen zudem Beschäftigte die Masken auf ihrem Arbeitsplatz in den Büroräumen abnehmen.

Alle Schulbeschäftigten erhalten kostenlos medizinische Masken sowie kostenlos zusätzliche Masken mit FFP2-Infektionsschutz.

Den Schulen stehen weiterhin rund vier Millionen Euro für kleinere Investitionen zur Verfügung, um Lüftung und Infektionsschutz in den Klassenräumen zu verbessern.

Sport- und Musikunterricht finden nur stark eingeschränkt und unter Einhaltung großzügiger Sicherheitsabstände und zusätzlicher Auflagen statt.

Um die Kontakte und die Infektionsgefahren zu reduzieren, werden Schüler:innen möglichst in ihrer Klasse unterrichtet, in jedem Fall aber nach Jahrgangsstufen oder anderen Einteilungen gruppenweise getrennt.

Grundlage des Schulbetriebes ist ein Hygieneplan mit zahlreichen Regelungen zum Mindestabstand, zum Lüften der Klassenräume sowie zum Unterricht und zu den Pausen.

Weitere Berufsgruppen können sich impfen lassen

Ab sofort können auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Praxispersonal, Beschäftigte beim Krankentransport sowie Polizei- und Ordnungskräfte einen Termin zur Corona-Schutzimpfung vereinbaren. Als Zugehörige der Gruppe mit „hoher Priorität“ seien die nun zur Impfung aufgerufenen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie Polizeikräfte aufgrund ihrer Tätigkeiten einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt, hieß es von der Gesundheitsbehörde. Ihnen soll die Impfung mit dem Vakzin von Astrazeneca angeboten werden, das von der Impfkommission für Menschen unter 65 Jahren empfohlen wurde. Erste Impfungen seien bereits am Wochenende erfolgt. Zeitnah sollen auch Angehörige aus der Geburtshilfe und dem öffentlichen Gesundheitsdienst ein Angebot bekommen und Personen mit einschlägigen Vorerkrankungen würden berücksichtigt. Mit hoher Priorität sollen auch die über 70-Jährigen zur Schutzimpfung aufgerufen werden. Wenn es soweit sei, würden die rund 150.000 Hamburger:innen zwischen 70 und 80 Jahren angeschrieben.

„Langsam mehr Impfstoff – aber noch längst nicht ausreichend“

„Wir werden die Kapazität im Impfzentrum besser ausschöpfen können, weiterhin mobile Impfteams im Einsatz haben, und in Krankenhäusern und speziellen Praxen Schutzimpfungen anbieten – bis es dann möglich ist, flächendeckend in allen Arztpraxen zu impfen“, sagte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard. Bis dahin würden allerdings noch einige Wochen vergehen, „denn wir haben zwar langsam mehr Impfstoff – aber noch längst nicht ausreichend“.

Impf-Vordrängler und Schummler abgewiesen

In rund 200 Fällen hätten im Zentralen Impfzentrum in den Messehallen allein in der vergangenen Woche Impfwillige abgewiesen werden müssen, obwohl sie einen Termin hatten, sagte Sprecher Martin Helfrich. Grund seien falsche Angaben bei der Terminvereinbarung gewesen. So seien in 35 Prozent der Fälle die Betroffenen noch keine 80 Jahre alt gewesen. Zwar müsse man bei der Online-Anmeldung versichern, dass man laut Impfverordnung berechtigt ist – die Überprüfung finde jedoch erst im Impfzentrum statt. „Das Personal ist angewiesen, Personen, die derzeit nicht impfberechtigt sind, abzuweisen“, sagte er.

Anzeige bei „fälschungsverdächtigen Arbeitgebernachweisen“

22 Prozent und damit ein gutes Viertel der Impf-Schummler hätte den Hauptwohnsitz außerhalb Hamburgs gehabt. „In 19 Prozent der Fälle war ein fehlender, unzureichender oder nicht glaubhafter Tätigkeitsnachweis der Grund für die Ablehnung. In neun Prozent der Fälle hatten die Personen angegeben, zum impfberechtigten medizinischen Personal zu gehören, ohne das nachweisen zu können.“ In Einzelfällen habe es auch „fälschungsverdächtige Arbeitgebernachweise oder unzureichende Identitätsnachweise“ gegeben. Solche Fälle würden angezeigt.

Mit dpa