„Eine solche Woche hat Niedersachsen noch nicht erlebt.“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil am Montag in Hannover. „Warum machen wir das? Weil wir Tausende Leben retten wollen“, so Weil. 1779 bestätigte Corona-Fälle gibt es aktuell in Niedersachsen, sechs infizierte Menschen sind gestorben.

Auch heute informiert der Krisenstab der Niedersächsischen Landesregierung um 14:30 Uhr über den aktuellen Stand der Dinge. SAT.1 REGIONAL streamt die Pressekonferenz live.