LIVESTREAM um 14:30 Uhr: Corona-Lage in Niedersachsen am Montag

Die stellvertretende Vorsitzende des Krisenstabs in Niedersachsen, Claudia Schröder, hat am Freitag in der Pressekonferenz die neue niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vorgestellt. Die neue Verordnung tritt heute in Kraft. In Niedersachsen gibt es 8967 bestätigte Covid-19-Fälle (Stand 19. April, 13:00 Uhr). 294 Menschen sind nach einer Corona-Infektion bereits gestorben.

Auch heute wird der Krisenstab in Niedersachsen über das aktuelle Corona-Geschehen und über die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus informieren. SAT.1 REGIONAL überträgt die Pressekonferenz live.