LIVESTREAM um 14:30 Uhr: Corona-Krisenstab zum aktuellen Geschehen in Niedersachsen

Die Leopoldina-Experten haben sich am Montag für eine schrittweise Lockerung der strengen Maßnahmen ausgesprochen. So sollen beispielsweise Grundschulen wieder zu öffnen. In wieweit Niedersachsen in der Corona-Krise die Vorschläge der Leopoldina umsetzen wird, bleibt abzuwarten.

In Niedersachsen gibt es 7951 bestätigte Covid-19-Fälle (Stand: 13. April, 13.00 Uhr). 212 Menschen sind nach einer Corona-Infektion bereits gestorben. Auch heute informiert der Krisenstab in Niedersachsen über das aktuelle Geschehen und über neue Maßnahmen gegen die Weiterverbreitung des Corona-Virus. SAT.1 REGIONAL überträgt die Pressekonferenz live.