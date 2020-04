LIVESTREAM um 14:30 Uhr: Corona-Geschehen in Niedersachsen am Montag

In Niedersachsen gilt ab heute wegen der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen. Ministerpräsident Stephan Weil sagte vergangenen Donnerstag in einer Regierungserklärung, dass die Abdeckung von Mund und Nase mit einfachen Mitteln Dritte vor den Viren schützt und deswegen sinnvoll ist. Man dürfe allerdings diese sinnvolle Maßnahme nicht an allzu hohe Erwartungen knüpfen – man selbst ist damit kaum geschützt. Abstand zu halten und eine strikte persönliche Hygiene sind weiter dringend erforderlich.

Es gibt derzeit 9909 bestätigte COVID-19-Fälle (Stand 26. April, 13 Uhr). 397 Menschen sind nach einer Corona-Infektion bereits gestorben. Auch heute informiert der Krisenstab in Niedersachsen über das aktuelle Corona-Geschehen sowie die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. SAT.1 REGIONAL überträgt die Pressekonferenz live.