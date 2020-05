LIVESTREAM um 14:30 Uhr: Corona-Ausbruch in Dissen und neue Steuerschätzung in Niedersachsen

Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder YouTube verfolgen.



In Niedersachsen gibt es aktuell 11.159 bestätigte COVID-19-Fälle. 548 Menschen sind nach einer Corona-Infektion gestorben.

Soweit bekannt, wird der fleischverarbeitende Betrieb in Dissen, der wegen zahlreicher Coronavirus-Infektionen in der Belegschaft die Produktion ausgesetzt hat, in der heutigen Pressekonferenz des Krisenstabs in Niedersachsen thematisiert. Des Weiteren wird Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) eine neue Steuerschätzung für Niedersachsen vorstellen. SAT.1 REGIONAL überträgt die Pressekonferenz live.