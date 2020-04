LIVESTREAM um 14:30 Uhr: Aktueller Stand zum Coronavirus in Niedersachsen

Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder YouTube verfolgen.

In Niedersachsen sind bislang 364 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben. Es gibt 9.544 bestätigte Covid-19 Fälle (Quelle: RKI, Stand: 24. April, 0 Uhr). Der tägliche Anstieg von neuen Infektionen sei wesentlich geringer als vor einem Monat, sagte Ministerpräsident Stephan Weil am Donnerstag in seiner Regierungserklärung. Er warnte allerdings auch, dass die Krise noch nicht vorbei sei.

Der Krisenstab der Niedersächsischen Landesregierung informiert am heutigen Freitag über die aktuelle Lage. SAT.1 REGIONAL streamt die Pressekonferenz ab 14:30 Uhr live.

Im Anschluss an die Krisenstabs-Pressekonferenz informiert Niedersachsens Innenministerium über einen Aktionsplan, um Wald- und Vegetationsbrände frühzeitig erkennen und bekämpfen zu können. Hier geht es zum Livestream: