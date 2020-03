LIVESTREAM um 14:30 Uhr: Aktuelle Corona-Lage in Niedersachsen

In Niedersachsen sind 2.313 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert (Stand: Mittwoch, 13:30 Uhr). Nach Angaben des Gesundheitsministeriums starben bisher acht Menschen im Land an Covid-19. Und während sich die Krankenhäuser im Norden auf eine größere Erkrankungswelle vorbereiten, fragen sich viele Menschen, wann sie wieder zurück in ihr „normales Leben“ können.

Auch heute informiert der Krisenstab der Landesregierung wieder über die aktuelle Corona-Lage in Niedersachsen. SAT.1 REGIONAL streamt die Pressekonferenz live.