LIVESTREAM um 14:30 Uhr: Aktuelle Corona-Lage in Niedersachsen am Freitag

Laut dem Robert Koch-Institut sind (Stand 3. April, 8:00 Uhr) 5.081 Menschen mit dem neuartigen Corona-Virus in Niedersachsen infiziert, das sind 386 mehr als am Vortag. Insgesamt sind bereits 65 Menschen an der Covid-19-Erkrankung verstorben.

Niedersachsens Krankenhäuser schaffen Platz für die Behandlung von Covid-19-Erkrankten, indem andere Patientinnen und Patienten, deren Gesundheitszustand sich schon verbessert hat, die aber noch pflegebedürftig sind, ab sofort in die Reha-Kliniken im Land entlassen werden können. Das hat Gesundheitsministerin Carola Reimann am Donnerstag angekündigt.

Auch heute informiert der Corona-Krisenstab in Niedersachsen über das aktuelle Geschehen und über Maßnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus. SAT.1 REGIONAL überträgt die Pressekonferenz live.