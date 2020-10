LIVESTREAM um 13:00 Uhr: Folgen jetzt weitere Corona-Einschränkungen in Hamburg?

Hamburgs rot-grüner Senat kommt am Freitag zu einer Sondersitzung zusammen, um über weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu beraten. 17:30 SAT.1 REGIONAL überträgt die Konferenz LIVE um 13:00 Uhr.

Den Livestream können Sie auch bei uns auf Facebook verfolgen.

Es dürfte dabei unter anderem um eine Beschränkung der Zahl von Personen gehen, die bei privaten Feiern im eigenen Wohnraum zusammenkommen dürfen. Am Donnerstag hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg einen Rekordwert erreicht. 276 neue Fälle meldete die Gesundheitsbehörde knapp sieben Monate nach dem bisherigen Höchstwert. Der Sieben-Tage-Wert für die Hansestadt kletterte demnach auf 64,6 Infektionen je 100.000 Einwohner:innen. Am Mittwoch hatte dieser Wert bei 58,9 gelegen.

Mit dpa