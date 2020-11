Sie können den Livestream auch auf unserer Facebook-Seite verfolgen.

Am Montag haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Bundesländer über die Lage im derzeitigen Teil-Lockdown beraten. Was bedeutet das für die Schulen in Niedersachsen? Wie geht es dort jetzt weiter?

Kultusminister Grant Hendrik Tonne wird am heutigen Dienstag ab 13 Uhr darüber informieren. Mit dabei sind die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Niedersachsen, Laura Pooth, sowie die Vorsitzende des Schulleitungsverbandes Niedersachsen (SLVN), Andrea Kunkel. Sozial-Staatssekretär Heiger Scholz als Leiter des Corona-Krisenstabs wird zudem als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. SAT.1 REGIONAL überträgt die Pressekonferenz an dieser Stelle live für Sie ab 13 Uhr.