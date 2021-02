Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder YouTube verfolgen.

Ministerpräsident Stephan Weil, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, Gesundheitsministerin Carola Reimann und Kultusminister Grant Hendrik Tonne werden am heutigen Dienstag über den Entwurf für einen neuen Stufenplan 2.0 der Landesregierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie informieren.

Den Stufenplan hatte Weil bereits in der vergangenen Woche angekündigt, das Konzept stellte er in der ARD-Talkshow „Anne Will“ vor. Dem Plan zufolge könnten zum Beispiel Wechselunterricht an den Schulen und uneingeschränkte Trauerfeiern wieder stattfinden, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche unter 100 sinke. Sinke der Wert unter 50, könnten Hotels und Gastronomie den Betrieb wieder aufnehmen, auch der Einzelhandel dürfte mit Hygienekonzepten öffnen, und an den Schulen könnte Präsenzunterricht stattfinden.

Bei einem Wert unter 25 dürften Theater und Kinos wieder öffnen, und 10 Personen aus zwei Haushalten könnten sich treffen. Sinke die Inzidenz unter zehn, wäre sogar eine Öffnung von Diskotheken mit Hygienekonzept denkbar.

Mit dpa