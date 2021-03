Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder YouTube verfolgen.

Schleswig-Holstein geht in der Corona-Pandemie wie ganz Deutschland weitere Öffnungsschritte, entschärft die sehr strengen Kontaktregeln und erweitert die Einkaufsmöglichkeiten. Bund und Länder hätten sich auf einen „echten Perspektivplan“ mit „realistischen Öffnungsschritten“ verständigt, sagte Ministerpräsident Daniel Günther in der Nacht zu Donnerstag.

Grundsätzlich verständigten sich Bund und Länder darauf, den Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland bis zum 28. März zu verlängern. Zudem einigten sie sich auf einen Stufenplan für Lockerungen in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen. Von Montag an sind Treffen von bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt – Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. Dabei werden auch getrennt wohnende Paare als ein Hausstand betrachtet – dafür hatte sich Günther eingesetzt.

Offen ist unter anderem noch, wie es im Einzelhandel ab Montag genau weitergeht. Die Minimallösung wäre Termin-Shopping nach dem Modell „Click and Meet“. Dabei können Kund:innen in einem ansonsten geschlossenen Geschäft einkaufen und sich beraten lassen, wenn sie dafür einen Termin vereinbart haben. Die Jamaika-Koalition will im Laufe des Tages entscheiden, inwieweit die Möglichkeiten im Einzelhandel konkret erweitert werden. Darüber informiert Ministerpräsident Daniel Günther dann auch den Landtag in einer Sondersitzung des Parlaments und wird im Anschluss vor die Presse treten. SAT.1 REGIONAL überträgt dieses Statement live ab 13 Uhr für Sie an dieser Stelle und auf Facebook sowie YouTube.