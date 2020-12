Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder YouTube verfolgen.

In einer Landespressekonferenz am Dienstag in Hannover wird Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, zum Stand der Covid-Impfvorbereitungen in Niedersachsen informieren. SAT.1 REGIONAL überträgt den Livestream für Sie ab 13 Uhr an dieser Stelle.

Voraussichtlich etwa 40.000 Impfdosen für Niedersachsen

Zum Start der Corona-Impfungen bekommt das Land Niedersachsen voraussichtlich etwa 40.000 Impfdosen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. „Wahrscheinlich werden wir zunächst 20.000 Personen impfen können. Mittel- und langfristig entscheidend wird aber sein, dass wir jede Woche kontinuierlich Impfstoffe bekommen“, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Gesundheitsministeriums in Hannover. „Wir gehen gerade zu Beginn von sehr wenigen Impfdosen aus. Jede impfberechtigte Person benötigt für einen ausreichenden Impfschutz zwei Impfungen im Abstand von 21 Tagen.“

Erst einmal nur Impfungen in Cloppenburg und Osnabrück?

Die ersten Impfungen sollen vom 27. Dezember an Menschen in Pflegeeinrichtungen bekommen. Die Landkreise organisieren, welche Dienste in die Pflegeheime kommen, um Bewohner:innen zu impfen. Nach Informationen der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) habe die Bundesregierung entschieden, dass zunächst nur Menschen in den besonders betroffenen Landkreisen Cloppenburg und Osnabrück geimpft werden sollen. In der Region Hannover soll es in diesem Jahr voraussichtlich keine Impfungen mehr geben.

Hotline für alle Fragen rund um die Covid-19-Impfungen

Ihre Fragen rund um die Covid-19-Impfung können Menschen in Niedersachsen mit einem Anruf bei einer neu eingerichteten Hotline klären.

Die Rufnummer lautet 0800 / 99 88 665.

Sobald feststeht, ab wann der Impfstoff verfügbar sei, können über die Hotline auch Impf-Termine vereinbart werden. Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) sagte: „Sobald erste Lieferungen eines Impfstoffs eintreffen, können wir in Niedersachsen die ersten impfberechtigten Personen aufrufen, sich Termine zum Impfen zu holen.“ Dies soll über die Hotline sowie zu einem späteren Zeitpunkt auch online möglich sein.

