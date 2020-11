LIVESTREAM um 12:30 Uhr: Senat informiert über Corona-Lage und Rechtsextremismus-Meldestelle in Hamburg

Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder YouTube verfolgen.

Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard wird am Dienstag ab 12:30 Uhr in der Landespressekonferenz im Hamburger Rathaus über die aktuelle Corona-Situation, vor allem in Krankenhäusern und auf Intensivstationen, informieren. Im Anschluss berichten Innensenator Andy Grote, der Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz, Torsten Voß, und der Leiter des Landeskriminalamts Hamburg, Mirko Streiber, über das Thema „Rechtsextremismus – Lage und Maßnahmen zur Bekämpfung“. SAT.1 REGIONAL überträgt die LPK ab 12:30 Uhr live, hier auf sat1regional.de