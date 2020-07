LIVESTREAM um 12:30 Uhr | Menschenmassen trotz Corona: Hamburg will Alkohol-Verkauf einschränken

Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder YouTube verfolgen.

Um das Problem von großen Menschenansammlungen in Hamburger Ausgeh-Hotspots in den Griff zu kriegen, will der Senat heute eine neue Allgemeinverfügung zur Einschränkung des Alkohol-Verkaufs im Schanzenviertel und auf St. Pauli beschließen. Die Bezirksämter könnten das Verbot bereits für das kommende Wochenende erteilen. Vergangenes Wochenende hatte die Hamburger Polizei mit Menschenmassen zu kämpfen, die sich unter anderem nicht an die Corona-Abstandsregeln hielten.

