LIVESTREAM um 12:30 Uhr: Hamburg präsentiert Corona-Fahrplan für kommende Wochen

Nachdem viele Friseurläden und Schulen für bestimmte Klassen wieder öffnen durften, will der Hamburger Senat am Dienstag über weitere Lockerungen von Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus entscheiden. Am Montag hatte Niedersachsen bereits einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt und bekanntgegeben, dass am nächsten Montag erste Restaurants wieder öffnen dürfen.

Vergangenen Donnerstag haben die Länderregierungschefs sich mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über weitere Lockerungen bei Spielplätzen, Museen, Zoos und Gedenkstätten beraten. Bei der Senatssitzung am Dienstag soll entschieden werden, wie Hamburg diese Beschlüsse umsetzt.

Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder YouTube verfolgen.