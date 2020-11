Den Livestream können Sie auch auf unserer Facebook-Seite verfolgen.

Am heutigen Dienstag findet um 12:30 Uhr in Hamburg eine Landespressekonferenz statt. Zu Beginn soll es ein kurzes „Corona-Briefing“ zu den aktuellen Infektionszahlen geben. Im Anschluss stellt Finanzsenator Andreas Dressel die November-Steuerschätzung vor. 17:30 SAT.1 REGIONAL überträgt diese Pressekonferenz live für Sie an dieser Stelle und auf Facebook.