Hamburgs Schulsenator Ties Rabe wird am heutigen Donnerstag über „Corona-Daten an Schulen“ berichten, denn außerhalb der Schule sei das Infektionsrisiko offenbar viermal so hoch wie in der Schule. Über die Kultusministerkonferenz (KMK) wird der Minister zudem eine neue externe Studie beauftragen, die auf Basis der Hamburger Schuldaten belegen soll, dass Schulen vergleichsweise sicher und eben keine Treiber der Pandemie seien. An der Pressekonferenz nehmen Staatsrat Rainer Schulz von der Behörde für Schule und Berufsbildung, die Direktorin des Instituts für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ), Dr. Martina Diedrich, und die Leiterin der Schulaufsicht Hamburg, Susanne Danke, teil.

