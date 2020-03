Die Zahl der Coronavirus-Infizierten steigt in Hamburg weiter an und liegt aktuell bei 989 Fällen.

Seit Montag gilt das umfassende Kontaktverbot auch in der Hansestadt, Treffen von mehr als zwei Personen sind in der Öffentlichkeit verboten. Auch Friseure und Kosmetiksalons sind geschlossen.

Bürgermeister Peter Tschentscher wird heute bei einer Landespressekonferenz um 12:30 Uhr über die aktuelle Lage in Hamburg informieren. SAT.1 REGIONAL streamt die Pressekonferenz live.