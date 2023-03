LIVESTREAM um 12 Uhr: Innensenator Grote und Polizei äußern sich zum Amoklauf in Hamburger Kirche

Nach den tödlichen Schüssen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg-Alsterdorf am Donnerstagabend wollen die Behörde für Inneres und Sport (BIS), die Staatsanwaltschaft und die Polizei heute mehr Details zu dem Einsatz bekannt geben.

Am Mittag ist eine Pressekonferenz im Polizeipräsidium am Bruno-Georges-Platz geplant, an der voraussichtlich Innensenator Andy Grote, ein Vertreter der Hamburger Staatsanwaltschaft, Polizeipräsident Ralf Martin Meyer sowie der Leiter der Schutzpolizei, Herr Matthias Tresp, teilnehmen und den neuesten Ermittlungsstand mitteilen.

SAT.1 REGIONAL wird diese Pressekonferenz ab 12 Uhr hier live für Sie übertragen.