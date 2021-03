Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder YouTube verfolgen.

Nach der Bund-Länder-Verständigung auf eine stufenweise Lockerung der Corona-Beschränkungen will die Niedersächsische Landesregierung am Donnerstag den weiteren Kurs in Niedersachsen abstecken. Nach Ende der Beratungen hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sich zufrieden gezeigt. „Die niedersächsische Position findet sich in einem großen Teil der gefassten Beschlüsse wieder“, sagte er am späten Mittwochabend. „Alle Bereiche dieser Gesellschaft haben damit wieder eine realistische Öffnungsperspektive.“ Gleichzeitig werde weiter auf den Infektionsschutz geachtet.

Am Samstag soll eine neue Corona-Verordnung veröffentlicht werden, die dann von Sonntag an gilt. Diese Verordnung muss zuvor noch mit den Verbänden und dem Landtag abgestimmt werden. In einer Sondersitzung des Landtags zur Corona-Politik am Freitag plant der Ministerpräsident eine Regierungserklärung. Die konkrete Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse will Stephan Weil schon am Donnerstagmittag nach regierungsinternen Beratungen in Hannover präsentieren. SAT.1 REGIONAL überträgt dieses Statement live ab 11:30 Uhr für Sie an dieser Stelle und auf Facebook sowie YouTube.