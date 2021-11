JETZT IM LIVESTREAM: Weitere Corona-Maßnahmen in Schleswig-Holstein

Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder YouTube verfolgen.

Auch auf Schleswig-Holstein kommen verschärfte Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus zu. Über die nächsten Schritte will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am heutigen Mittwoch in Kiel gemeinsam mit seinen Stellvertretern Monika Heinold (Grüne) und Heiner Garg (FDP) informieren.

SAT.1 REGIONAL streamt die Pressekonferenz ab 11:30 Uhr live

Schleswig-Holstein hat zwar die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz aller Bundesländer, aber auch hier sind die Infektionszahlen zuletzt deutlich gestiegen. Günther hatte bereits am Donnerstag vergangener Woche neue Entscheidungen in Aussicht gestellt. So könnte ab Monatsende für Veranstaltungen in Innenräumen die sogenannte 2G-Regel eingeführt werden. Das würde bedeuten, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt hätten.