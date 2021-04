Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder YouTube verfolgen.

Nach den Osterferien soll an Niedersachsens Schulen eine Schnelltest-Strategie gegen die Ausbreitung von Corona-Infektionen in den Klassen greifen. Die konkreten Testpläne stellt Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag in Hannover vor. 17:30 SAT.1 REGIONAL überträgt die Pressekonferenz an dieser Stelle ab 11:30 Uhr live!

Mit dpa