Daniel Günther zu Lockerungen: „Erwartungshaltungen sollten gedämpft sein“

In der Debatte um mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther am Dienstag in einem Statement über den Fahrplan für diese Woche informiert. Die Landesregierung bereite sich aktuell auf die Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel am Mittwochnachmittag vor. Am Donnerstag sollen die Maßnahmen für die Zeit nach dem 20. April öffentlich gemacht werden. Außerdem soll es auch einen längerfristigen Phasenplan der Landesregierung „für eine klare Perspektive geben“, so Günther. Dieser sei immer abhängig vom Infektionsgeschehen, der Krankenhausauslastung, Schutzkleidungsverfügbarkeit und anderen Faktoren, die sich nicht vorhersagen lassen.

„Der Schutz des Menschen hat höchste Priorität“, sagte Günther und betonte, dass auch die„Phase des Wiederhochfahrens“ eine Zeit mit massiven Einschränkungen sein werde.

Ein Expertenteam aus Medizinern, Virologen, Psychologen, Wirtschaftswissenschaftlern und anderen Bereichen berate die Landesregierung und man beleuchte die Entwicklung von allen Seiten.